Κλοπ: «Θα σταματήσω για έναν χρόνο και θα δω αν θα μου λείψει το ποδόσφαιρο...»

Ο Kloppo, ο άνθρωπος που την τελευταία 5ετία έχει μεταμορφώσει τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, έχει βάλει τ' όνομά του δίπλα σε αυτά σπουδαίων ανθρώπων που έχουν περάσει από το κλαμπ και κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στο θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια, θα βάλει τέλος στην επαγγελματική σχέση του με τη Λίβερπουλ σε τέσσερα χρόνια.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2024 και θέλει, εφόσον καταφέρει να το τιμήσει, ν' αποχωρήσει αξιοπρεπώς και να... κάνει για έναν χρόνο διακοπές.

«Θα μείνω εκτός για ένα έτος και θα αναρωτηθώ αν μου λείπει το ποδόσφαιρο. Αν δω ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό, τότε θα έχει έρθει και το τέλος της καριέρας μου...» είπε ο κόουτς των Πρωταθλητών Αγγλίας.

Jurgen Klopp has revealed that he will take a year off from coaching once his contract at Liverpool expires in the summer of 2024.

"I'll take a year off and ask myself if I miss football. If I say no, then that will be the end of coach Jurgen Klopp." pic.twitter.com/vdnWCqdwXb

