«Σεφτέ» στις μεταγραφές της φετινής περιόδου έκανε η Τότεναμ με τον Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ανακοίνωσε την απόκτηση του αρχηγού της Σαουθάμπτον μέχρι το 2025 και ενίσχυσε σημαντικά τη μεσαία της γραμμή, ολοκληρώνοντας ταυτόχρονα την πρώτη της κίνηση στο τρέχον παζάρι.

Ο 25χρονος Δανός κεντρικός χαφ, ο οποίος αναδείχθηκε στη Γερμανία με τις φανέλες της Μπάγερν Μονάχου και της Σάλκε, διένυσε εντυπωσιακή τετραετία με τους Αγίους, με απολογισμό 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (5 γκολ/6 ασίστ) και παίρνει την ευκαιρία να κάνει το step-up σε ομάδα του Top-6.

We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020