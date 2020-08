Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Ακέ (vid)

Η Μπόρνμουθ μπορεί να υποβιβάστηκε, αλλά για τον Νέιθαν Ακέ αυτή ήταν η ευκαιρία του για το μεγάλο βήμα. Ο 25χρονος Ολλανδός είχε τραβήξει το βλέμμα του Πεπ Γκουαρδιόλα και η Μάντσεστερ Σίτι έσπευσε να τον κάνει δικό της. Για να τον αποκτήσουν οι Πολίτες, πλήρωσαν 45 εκατ. ευρώ, με τον Ακέ να είναι ο ορισμός του πολυθεσίτη και να μπορεί να αγωνιστεί από εξτρέμ έως κεντρικός ή πλάγιος αμυντικός.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2020