Ο Καταλανός τεχνικός συνεχώς βρίσκει τρόπους για να εξελισσεται και να κάνει το ποδόσφαιρο ακόμη πιο ενδιαφέρον και... απρόσμενο.

Για ακόμη μια χρονιά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα οδηγεί τη Μάντσεστερ Σίτι προς τον τίτλο της Premier League, αν και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Οι «πολίτες» είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας όμως παιχνίδι λιγότερο και φυσικά περιμένοντας την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο «Έτιχαντ» στα μέσα Απριλίου.

Ο Καταλανός τεχνικός μας έχει συνηθίσει σε περίεργες τακτικές, κάτι που είδαμε και στο πρόσφατο παιχνίδι στην έδρα της Λίντς, όπου το γκολ του Σεμένιο χάρισε τους τρεις βαθμούς στους γαλάζιους.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του ματς, ο Πεπ ζήτησε από τους δυο κεντρικούς χαφ (!) του, Ρόδρι και Μπερνάρντο Σίλβα να ξεκινήσουν την ανάπτυξη της ομάδας, τοποθετώντας τους στις δυο άκρες της περιοχής, πριν την εκτέλεση ενός άουτ. Στόχος ήταν να απορροφηθεί η πίεση των γηπεδούχων.

Σκέφτηκε πως οι ποδοσφαιριστές της Λίντς είτε θα οπισθοχωρούσαν, είτε αν δεν το έκαναν, η ομάδα του (σσ η Σίτι) θα μπορούσε πιο εύκολα να διασπάσει τις γραμμές και να επιτεθεί, σε μια κατάσταση «ψευδούς αντεπίθεσης».

«Με αυτόν (σσ τον Ρόδρι) και τον Μπερνάρντο, κάνουμε την μπάλα να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Με το man-marking ή το pressing είναι τόσο δύσκολο (για τους αντιπάλους) να αμυνθούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί κανονικά με το man-marking είναι πάσα, πάσα, πάσα, ένα άγγιγμα, ένα άγγιγμα, είναι πιο εύκολο για (τους αντιπάλους), αλλά αν μπορείς να παίξεις κάθε παίκτη με τρία ή τέσσερα άγγιγμα, είναι πιο δύσκολο για αυτούς, και τον Ρόδρι... τι παίκτης δεξιά, σε αυτή την περίπτωση».