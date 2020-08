Οπαδός της Τσέλσι ρώτησε τον Τσεχ για την μεταγραφή του Χάβερτς κι εκείνος του χαμογέλασε (vid)

Ο άλλοτε πορτιέρε των «μπλε» και νυν τεχνικός διευθυντής, Πετρ Τσεχ, δεν ήθελε αρκετές πληροφορίες για την μεταγραφή, παρά μόνο να προσφέρει ένα πλατύ χαμόγελο, στον φίλο της Τσέλσι, που τον ρώτησε για τον Κάι Χάβερτς.

Ο νεαρός άσος της Λεβερκούζεν, κοστολογείται από τις «ασπιρίνες» 90 εκατ. λίρες. Ωστόσο, η διοίκηση της Τσέλσι, είναι διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι και 70 εκατ. λίρες.

Η Μαρίνα Γκρανόβσκαϊα, η γυναίκα που βρίσκεται πίσω απ' όλα τα χρυσά deals της Τσέλσι, ασχολείται αποκλειστικά με την υπόθεση του Χάβερτς, καθώς θέλει να δει τον Γερμανό μεσοεπιθετικό με την «μπλε» φανέλα τη νέα σεζόν.

Asked @PetrCech if we’re signing Havertz... THE LAUGH SAYS IR ALL!! Welcome @kaihavertz29 pic.twitter.com/oMHbR6lBKr

