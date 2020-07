Καταλάθος είδηση στο σίριαλ Κάι Χάβερτς - Τσέλσι χάρισε ο Λερόι Σανέ και μάλιστα άκρως χαρμόσυνη για τους φίλους των Μπλε.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γερμανού νεοαποκτηθέντα σταρ της Μπάγερν Μονάχου, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη υπογράψει στους Λονδρέζους και το αποκάλυψε αυθόρμητα, δείχνοντας να μην γνωρίζει πως τυπικά τουλάχιστον δεν έχει επέλθει οριστικό deal με τη Λεβερκούζεν, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου των Βαυαρών, ο Σανέ ρωτήθηκε για τη ζήτηση που υπάρχει στην Premier League σε Γερμανούς ποδοσφαριστές και η απάντησή του ήχησε ως πρόωρη επιβεβαίωση του δεύτερου «μπαμ» για την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ:

«Πάντα η Γερμανία έβγαζε καλούς παίκτες. Φέτος, είναι η χρονιά του Βέρνερ και του Χάβερτς και νομίζω ότι η Τσέλσι πέτυχε απόλυτα που υπέγραψε και τους δύο».

Leroy Sané - “It’s good for Chelsea that they’ve signed two top German talents in Timo Werner and Kai Havertz.”

