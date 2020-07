Μαζί με τον Μισέλ Βορμ, ο Βέλγος αμυντικός ολοκλήρωσε φέτος την παρουσία του στην Τότεναμ κλείνοντας κι εκείνος έναν πολύ μεγάλο κύκλο σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ με το οποίο βίωσε στιγμές που θα του μείνουν χαραγμένες στη μνήμη.

Ο Γιαν Βερτόνχεν αποχαιρέτησε τα «σπιρούνια» έπειτα από μια 8ετία κατά την οποία βρέθηκε στις τρομερές χρονιές του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, έπαιξε και υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, πρόλαβε το νέο γήπεδο του κλαμπ και σημείωσε 129 νίκες, 72 clean sheets, 6 τέρματα και 4 ασίστ.

«Έφτασε και η ώρα του αποχαιρετισμού μου στο κλαμπ. Μια πολύ στενάχωρη μέρα για πολλούς λόγους. Θα μου λείψουν οι φίλοι που έκανα στην ομάδα, το προσωπικό που τρέχει όλα τα λειτουργικά θέματα στην ομάδα, το γεγονός πως έπαιξα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα και φυσικά οι οπαδοί» έγραψε μεταξύ άλλων ο Βερτόνχεν στα social media.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx

