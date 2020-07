Ο Άγγλος φουλ μπακ έχει γράψει τρομερή ιστορία με τα «ζαχαρωτά», στα οποία μετακινήθηκε το 2007 από τη Γουίγκαν κι έγινε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του κλαμπ τα τελευταία 13 χρόνια.

Έχοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ από κάθε άλλον αμυντικό με 32 δικά του τέρματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα και 53 ασίστ, ο Λέιτον Μπέινς αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους της επαγγελματικής του καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο.

Συμπλήρωσε 384 συμμετοχές με τη φανέλα της Έβερτον, επίδοση που τον κατέταξε στην 3η θέση των παικτών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Επίσης, είχε 30 παρουσίες στην εθνική ομάδα της Αγγλίας και κπροσώπησε την πατρίδα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.

| Leighton Baines has announced his retirement from football.

Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB

— Everton (@Everton) July 26, 2020