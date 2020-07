Ο Γκρίνγουντ σκόραρε για 17η φορά φέτος και ο teenager της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφάρισε το ρεκορ που είχαν οι σπουδαίοι Ρούνεϊ, Κιθ, Μπεστ σε μια σεζόν με τη φανέλα του συλλόγου.

Most goals scored by a teenager in a single season for Man United:

Mason Greenwood - 17

Wayne Rooney - 17

George Best - 17

Brian Kidd - 17

