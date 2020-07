Λίβερπουλ: Έφτασε στο Άνφιλντ η κούπα! (pic)

Το «σπίτι» των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ είναι έτοιμο και γιορτινό κι ας μην γεμίσει με κόσμο στο ματς με την Τσέλσι.

Η ανάγκη για προστασία, ασφάλεια και υγεία στην εποχή της πανδημίας υπερέχει της ανάγκης για πανηγυρισμούς κι όταν όλα θα είναι πάλι φυσιολογικά, τότε η πόλη θα βαφτεί κατακόκκινη για να γίνει μια μεγαλειώδης γιορτή.

Για αρχή, απόψε, ο Κένι Νταλγκλίς θα απονείμει τα μετάλλια και το τρόπαιο στον Κλοπ και τους ποδοσφαιριστές του και η Λίβερπουλ θα δείξει σε όλο τον πλανήτη πως επέστρεψε στην κορυφή μετά από το 1990!

It has arrived at Anfield pic.twitter.com/rtkffAJQYa

— Watch LFC (@Watch_LFC) July 22, 2020