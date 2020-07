Αρσεναλ: Στα «σχοινιά» οι σχέσεις Οζίλ-Αρτέτα (vid)

Ο Γερμανός μέσος, δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα, σε κανένα ματς, μετά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός της Αρσεναλ, έχει δηλώσει επανειλημμένες φορές, ότι η ομάδα δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά πάνω του, λόγω των συχνών τραυματισμών του. Στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης με την Λίβερπουλ, ο νεαρός κόουτς τόνισε πως, δεν γνωρίζει αν σε κάποια από τα παιχνίδια που απομένουν, θα τον χρησιμοποιήσει.

Από την πλευρά του, ο 31χρονος άσος, πόσταρε μια φωτογραφία στα social media, δηλώνοντας έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι με τους «Reds». Ετσι, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον προπονητή του, πως μπορεί και πάλι να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Το θέμα είναι αν ο Μικέλ Αρτέτα, αποφασίσει να τον ρίξει στη μάχη με την Λίβερπουλ, μετά από αρκετό χρόνο απουσίας του Γερμανού από τα γήπεδα.

