Σε αντίθεση με τον Τίμο Βέρνερ που παίρνει λίγες ανάσες μετά τη συμμετοχή του στην Bundesliga μέχρι πριν από λίγο καιρό, ο Ζίγιεχ δεν έχει αγωνιστεί εδώ και τρεις μήνες λόγω της διακοπής που αποφάσισε η Eredivisie, δίχως ν' αναδείξει πρωταθλητή Ολλανδίας για φέτος.

Ο Λάμπαντ ξέρει πως ο Μαροκινός είναι πιο πίσω από τον Βέρνερ σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, ο εντυπωσιακός εξτρέμ έχει ξεκινήσει προπονήσεις και η Τσέλσι έδωσε μια πρώτη γεύση στους οπαδούς της με το βίντεο που ετοίμασε...

Hakim Ziyech training at Chelsea for the first time.

Cannot wait to see him play. Our magician from Amsterdam. pic.twitter.com/Jj8qErfdp5

— LDN (@LDNFootbalI) July 13, 2020