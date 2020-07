Οι «κόκκινοι διάβολοι» δέχθηκαν το μεγάλο σοκ στο 96ο λεπτό, όταν ο Ομπαφέμι τρύπωσε στη μικρή περιοχή κι εκεί πήρε αβαντάζ έναντι του Λίντελοφ για να σκοράρει από την κεφαλιά – πάσα του Μπέντναρεκ.

Η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας, έμεινε 5η με μειονέκτημα στην ισοβαθμία απέναντι στη Λέστερ, με τον Σόλσκιερ να εκφράζει και τα παράπονά του για τη διαιτησία.

«Αν μου το έκαναν εμένα αυτό λογικά θα έμενα έναν μήνα εκτός δράσης...» ανέφερε ο Νορβηγός προπονητής για τη φάση με τον Γκρίνγουντ και το πάτημα που δέχθηκε από τον Ρομέου...

"I know my ankle wouldn't like that tackle. I'd have been out for a month."https://t.co/kyczDJdc1g pic.twitter.com/9XWFS001DZ

— BBC Sport (@BBCSport) July 14, 2020