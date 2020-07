Ο Άγγλος επιθετικός κατάφερε στο Amex το βράδυ του Σαββάτου να φτάσει στην κορυφαία επίδοση της καριέρας του σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και έχοντας σημειώσει πλέον 27 τέρματα μέσα στη φετινή σεζόν.

Παίρνοντας τη μπάλα στα χέρια του στο σφύριγμα της λήξης ως αναμνηστικό για τα τρία γκολ, ο Πεπ την πήρε και του έκανε πλάκα λέγοντάς του: «Δεν πέτυχες εσύ το τρίτο γκολ»!

Ο Στέρλινγκ σκόραρε με απίστευτο και τρομερά τυχερό τρόπο όταν η μπάλα απλά χτύπησε στο κεφάλι του δίχως εκείνος να έχει την παραμικρή ιδέα και ανάμειξη στη φάση και έγινε το 5-0 για τη Σίτι απέναντι στη Μπράιτον...

Pep Guardiola trying to snatch the match ball off of Sterling! @sterling7 pic.twitter.com/I2Q01cAukK

— Football Daily (@footballdaily) July 11, 2020