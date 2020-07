Στις 4 Απριλίου, ο Χάρβεϊ Έλιοτ έγινε 17 ετών. Από εκείνη την ημέρα, ο εξαιρετικά ταλαντούχος Άγγλος εξτρέμ απέκτησε το δικαίωμα, βάσει νόμου, να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ως ποδοσφαιριστής.

Και, τρεις μήνες αργότερα, η Λίβερπουλ αντάμειψε τον πολλά υποσχόμενο πιτσιρικά με αυτό το συμβόλαιο, το οποίο τον δένει με τους Κόκκινους, κάτι που άλλωστε ήθελε και ο Έλιοτ, δηλωμένος φίλαθλος της Λίβερπουλ από πολύ (πιο) μικρός.

"I'm excited to see what the future holds and I'm just excited to give everything to the club and the fans." pic.twitter.com/AjXlY0fcyu

— Liverpool FC (Premier League Champions) (@LFC) July 6, 2020