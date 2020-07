Ο Σέρβος χαφ, από την πόρτα της εξόδου, από την οποία βρισκόταν ένα βήμα μακριά τον περασμένο Ιανουάριο, κατάφερε ν' αντιστρέψει την κατάσταση, να ξαναμπεί στα πλάνα του Σόλσκιερ και να κερδίσει το νέο συμβόλαιο.

Προφανώς και αποτελεί μια τρομερά αξιόπιστη λύση για το κέντρο, μπορεί να παίξει άψογα και μαζί με τους Πογκμπά και Μπρούνο Φερνάντες και πλέον ξέρει ότι μέχρι και το 2023 θα βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ», με την ανανέωση του συμβολαίου του να επισημοποιείται το πρωί της Δευτέρας.

Στη Γιουνάιτεντ μετακινήθηκε το 2017 από την Τσέλσι και έχει 114 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

@NemanjaMatic is here to stay! #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020