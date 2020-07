Δεν το κουνάει από την πατρίδα του ο Κέρτις Τζόουνς. Ο γέννημα-θρέμμα του Λίβερπουλ 19χρονος μέσος επιβραβεύθηκε για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις φέτος στο Κύπελλο και έβαλε την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Έτσι, θα συνεχίσει στους Reds ως το καλοκαίρι του 2025, έχοντας γίνει επαγγελματίας μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Συνολικά, με την πρώτη ομάδα κατέγραψε οκτώ συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα φόρεσε και το περιβραχιόνιο στο ματς με αντίπαλο τη Σριούσμπερι και σίγουρα ανήκει στους 2-3 παίκτες που ο Γιούργκεν Κλοπ θα αναβαθμίσει στο rotation ενόψει της νέας σεζόν.

@curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds pic.twitter.com/fq76GWH0qf

Thankful to my family, fans and the club for the support... Deal re-done, thank you @LFC The hard work continues.... pic.twitter.com/XP9ltKUj2g

— Curtis Jones (@curtisjr_10) July 4, 2020