Ο Πογκμπά υποστήριξε με κούρεμα το #BlackLivesMatter

Η έκφραση των ποδοσφαιριστών κατά του φυλετικού ρατσισμού μετά και τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ πήρε πολλές μορφές, με το μήνυμα του #BlackLivesMatter να αναγράφεται σε φανέλες, να συμβολίζεται με ομαδικούς πανηγυρισμούς και τελετουργίες πριν από την πρώτη σέντρα.

Πλέον, κυκλοφορεί και σε κούρεμα, με τον Πολ Πογκμπά να είναι ο πρωτοπόρος και να εμφανίζεται με ιδιαίτερο λουκ στο ματς της Γιουνάιτεντ κόντρα στη Μπόρνμουθ.

Με μια γροθιά σχηματισμένη στο πλαϊνό μέρος των μαλλιών του, ο μέσος των Κόκκινων Διαβόλων έστειλε και εκείνος με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τη στήριξή του στο παγκόσμιο κίνημα.

Paul Pogba has had the symbol for Black Lives Matter shaved into his hair pic.twitter.com/aOJJASSm5a

— B/R Football (@brfootball) July 4, 2020