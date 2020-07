Ο Γκουαρδιόλα αποκάλυψε πότε έγινε το δείπνο με τον Κλοπ (vid)

Ο Καταλανός προπονητής, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αποψινού ντέρμπι της Σίτι με τη Λίβερπουλ στην παράδοση των σκήπτρων από τους «πολίτες» στους «κόκκινους», μίλησε για δείπνο που είχε με τον Γερμανό προπονητή και του έγινε ερώτηση για τις λεπτομέρειες εκείνης της συνάντησης.

«Φάγαμε μαζί όταν μας κάλεσαν για το Hall of Fame... Είμαστε σημαντικοί με τον Γιούργκεν, μας έβαλαν στο Hall of Fame...» είπε ο Γκουαρδιόλα, που όταν άκουσε από τον δημοσιογράφο να του λέει ότι δεν ήξερε την εκδήλωση και δεν ήταν καλεσμένος, έκανε πλάκα λέγοντας:

«Τότε δεν θα ήταν σημαντικό αφού δεν το γνώριζες...»!

“We are important people!”

Pep Guardiola tells reporters about the time he went on a dinner date with Jurgen Klopp pic.twitter.com/kemjgwcQVf

— Hayters TV (@HaytersTV) July 2, 2020