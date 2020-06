Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ είναι κι επίσημα Πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια, μετά και το 2-1 της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Για ένα τριήμερο οι οπαδοί του συλλόγου το πανηγύριζαν και γέμιζαν τους δρόμους γύρω από το «Άνφιλντ», με αποτέλεσμα να υπάρξουν συλλήψεις, επεισόδια και να παρακαλέσει η Λίβερπουλ αλλά και ο Κλοπ για προσοχή και παραμονή στο σπίτι σε αυτό τον καιρό που ακόμα η ανθρωπότητα παλεύει με τον κορονοϊό.

Πάντως, παρά το γεγονός πως υπάρχει ακόμα και η... ιδιαίτερη φετινή φιέστα για τον Κλοπ και τους παίκτες του στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Λίβερπουλ τόνισε ότι δεν σκοπεύει να συζητήσει ξανά το θέμα της έδρας και της απομάκρυνσης από το «Άνφιλντ»...

Liverpool City Council says there are no plans for its Safety Advisory Group to meet again this season having signed off on all Liverpool’s remaining home games being at Anfield.

— Ben Rumsby (@ben_rumsby) June 29, 2020