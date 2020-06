Αλλοι ακόμη πίνουν. Άλλοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η Λίβερπουλ ύστερα από 30 χρόνια είναι και πάλι πρωταθλήτρια.

Ο Τζέιμς Μίλνερ και το πιστεύει και το γιορτάζει με τη... σοκολάτα του πρωταθλητή.

Celebrations continuing in the Milner household... can’t wait to get the iron on this new tablecloth!! #strongpressinggame#wildsaturdayin#champions pic.twitter.com/wF3WtrUF4Y

— James Milner (@JamesMilner) June 27, 2020