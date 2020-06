Από τη στιγμή που ο Μίκελ Αρτέτα δεν τον έχρισε βασικό, έπρεπε κι εκείνος με κάποιο τρόπο να βολευτεί στην εξέδρα ως αναπληρωματικός. Το πρωτόκολλο υγιεινής έβαλε στο παρελθόν τον ενιαίο πάγκο παράλληλα με τον αγωνιστικό χώρο και έτσι ο Αλεξάντρ Λακαζέτ βρήκε το δικό του στυλ για να παρακολουθήσει το ματς της Άρσεναλ κόντρα στη Σαουθάμπον.

Στη διάρκεια του αγώνα, ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να έχει απλώσει τα πόδια του αναπαυτικά στα μπροστινά καθίσματα και να κρατά στο χέρι την ομπρέλα ώστε να μην τον τυφλώνει ο ήλιος. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και του Μεσούτ Οζίλ, με τον Γάλλο φορ να υποχρεώνεται να... ξεβολευτεί στο 79', όταν κλήθηκε να περάσει στο ματς ως αλλαγή του Έντι Ενκέτια.

Lacazette and Ozil looking very chilled out in the stands pic.twitter.com/yEIDrJvrwV

— ESPN FC (@ESPNFC) June 25, 2020