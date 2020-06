Το άδοξο φινάλε στην πορεία του Ναθάνιελ Κλάιν με τα Κόκκινα έμοιαζε προδιαγεγραμμένο και πλέον απέχει μέρες για να συμβεί και επίσημα. Ο Άγγλος πλάγιος μπακ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και προβλήματα υγείας την τελευταία τριετία και φέτος έμεινε εκτός ολόκληρη τη σεζόν, αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος στις 30 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε η Λίβερπουλ.

Στην πενταετία του στο «Άνφιλντ», ο 29χρονος αμυντικός μέτρησε 103 συμμετοχές (2 γκολ, 5 ασίστ), αλλά μόλις 11 από τη σεζόν 2017/18 κι έπειτα, με ενδιάμεσο δανεισμό στην Μπόρνμουθ.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.

Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career

