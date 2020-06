Η Λιντς έβαλε άθελα της το πρόσωπο του Οσάμα μπιν Λάντεν στις κερκίδες (pics)

Η Λιντς ακολούθησε τη... μόδα της εικονικής εξέδρας και των φιλάθλων που βλέπουν το πρόσωπό τους να βρίσκεται μέσω φωτογραφίας στις κερκίδες του γηπέδου. Ωστόσο, δεν είχε το αποτέλεσμα που όλοι θα περίμεναν.

Κι αυτό διότι, στις εξέδρες, παρατηρήθηκε το πρόσωπο του Οσάμα μπιν Λάντεν, του πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα, κάτι που έφερε τη δυσαρέσκεια και τον εκνευρισμό των φίλων της Λιντς. Μετά από τα έντονα παράπονα και τα σχόλια, ο σύλλογος αφαίρεσε την εικόνα και θα φροντίσει να μην χρησιμοποιούνται άλλες προσβλητικές εικόνες σαν κι αυτή.

The club has dealt with it & say checks are in place to prevent offensive images being put in the crowd. #lufc https://t.co/4hUpLUN3O1

— Adam Pope (@apopey) June 24, 2020