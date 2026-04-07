Η Ρόζενμποργκ έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς, κάτι που έχει να της συμβεί από την τελευταία φορά που υποβιβάστηκε...

Με τρεις αγωνιστικές να έχουν ολοκληρωθεί τη φετινή σεζόν της Eliteserien, αν υπάρχει κάτι που προκαλεί αίσθηση πέραν του εντυπωσιακού 3/3 της Τρόμσο, είναι το εκ διαμέτρου αντίθετο ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει η Ρόζενμποργκ. Η άλλοτε μόνιμη πρωταθλήτρια Νορβηγίας είναι στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό και γκολ, έχοντας χάσει κατά σειρά από Μόλντε, Βαλερένγκα και Τρόμσο, σε όλες τις περιπτώσεις με σκορ 2-0, την ώρα που έχει αποκλειστεί και στο Κύπελλο από την Μπρίνε.

Πρόκειται για το χειρότερο ξεκίνημα που έχει καταγραφεί στην ιστορία της RBK μετά το μακρινό 1977, όταν είχε μπει στη σεζόν αναλόγως και στο τέλος είχε συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς σε 22 αγώνες (με σύστημα 2-1-0), παίρνοντας την άγουσα για τη Β' κατηγορία! Εξυπακούεται ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα 27 αγωνιστικές και ότι υπάρχει άπλετος χρόνος για να συνέλθει τη ομάδα του Τρόντχαϊμ, που όμως βρίσκεται σε συνεχόμενη κάμψη τα τελευταία χρόνια.

Ο τελευταίος τίτλος χρονολογείται στο 2018, η τελευταία συμμετοχή σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης εντοπίζεται στο 2019 και πέρυσι η Ρόζενμποργκ τερμάτισε μόλις έβδομη. «Δεν γίνεται να πεις ότι δεν πρόκειται να υποβιβαστεί, είναι η χειρότερη ομάδα στη Νορβηγία μετά τον περασμένο Ιούνιο, αν συνεχίσουν έτσι, θα πέσουν», παραδέχτηκε ο θρύλος της μεγάλης RBK των 90's, Μίνι Γιάκομπσεν, με την ομάδα που κάποτε κατέκτησε 13 συνεχόμενα πρωταθλήματα (1992-2004) και έφτασε μέχρι και τους «8» του Champions League (1996/07), να μην θυμίζει σε τίποτα το ένδοξο παρελθόν...