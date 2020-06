Φόντεν: Κάνει τον Πεπ να τον πιστέψει... (vids)

Για πρώτη φορά στην θητεία του στην Premier League μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο Φιλ Φόντεν έχει καταφέρει να σκοράρει σε δυο διαδοχικά παιχνίδια. Το έκανε στο φινάλε της αναμέτρησης με την Άρσεναλ την περασμένη Τετάρτη λίγο μετά τον ανησυχητικό τραυματισμό του Γκαρθία στο κεφάλι, για να έρθουν και τα δυο τέρματα απέναντι στην Μπέρνλι με φανέλα βασικού, το βράδυ της Δευτέρας, ξανά στο Etihad.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός λογίζεται ως ένας από εκείνους που θα κουβαλήσουν το ποδόσφαιρο της Αγγλίας και την εθνική ομάδα της χώρας τα επόμενα χρόνια, μαζί με τον 18χρονο Μέισον Γκρίνγουντ, τον επίσης 18χρονο Μπουκάγιο Σακά, τον 19χρονο Χάντσον – Οντόι, τον 20χρονο Τζέιντον Σάντσο και τους Αλεξάντερ – Άρνολντ, Ντέκλαν Ράις, Μάρκους Ράσφορντ, Τάμι Άμπραχαμ και Άαρον Γουάν – Μπισάκα.

Το βράδυ της Δευτέρας παίρνοντας φανέλα βασικού από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι, στην οποία αγωνίστηκε για 70 λεπτά μέχρι και τη στιγμή που έγινε αλλαγή με τον Σανέ να παίρνει τη θέση του (και να παίζει για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2019), ο Φιλ Φόντεν βρέθηκε σε τρομερό φεγγάρι. Γκολ με δυνατό αριστερό σουτ λίγο έξω από την περιοχή για ν' ανοίξει το σκορ, είχε την εκπληκτική μπαλιά προς τον Μπερνάρντο Σίλβα για να κάνει ο Πορτογάλος την ασίστ στον Νταβίντ Σίλβα στο τέταρτο γκολ.

Επιπλέον, διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης από έξυπνη μπαλιά του Ζέσους στην περιοχή. Μάλιστα, ο Φόντεν αντί να πανηγυρίσει γύρισε προς το μέρος ενός συμπαίκτη του και παραπονέθηκε για την πάσα που δεν του έκανε όταν έπρεπε! Αυτό αποτελεί ένδειξη του τρόπου που αντιμετωπίζει το παιχνίδι και της ωριμότητας που αρχίζει και βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. «Μάλλον ήταν το καλύτερο παιχνίδι μου με τη φανέλα της Σίτι... Ακόμα μαθαίνω κάθε μέρα και είμαι χαρούμενος όταν παίζω καλά. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Είμαστε σε καλή κατάσταση και με τα υπόλοιπα παιδιά» είπε αμέσως μετά το ματς.

Phil Foden:

“I'm happy how the team are playing and we are looking sharp, it's great to be part of the team!”

[via @footballdaily] pic.twitter.com/L739AAibLr

— Man City Xtra (@City_Xtra) June 22, 2020