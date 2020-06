Η Superleague επέστρεψε με κορυφαίες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα

Ο Πολ Μέρσον άναψε φωτιές τονίζοντας πως ο Χάρι Κέιν δεν πρέπει να συνεχίσει στην Τότεναμ του Μουρίνιο, μιας και το σύστημά του δεν βοηθά τους καλούς φορ. Ο Special One το πήρε προσωπικά και απάντησε «Σέβομαι πολύ, ανθρώπους όπως εκείνον και θέλω η απάντησή μου να είναι τεκμηριωμένη. Επαιξε στην ομάδα μου ο Ντρογκμπά, πέτυχε 186 γκολ, 46 γκολ μέσο όρο ανά σεζόν» ήταν το αρχικό σχόλιο του Μουρίνιο, που όμως έκανε... λάθος με τα νούμερα, μιας και ο Ιβοριανός είχε 73 γκολ σε 186 συμμετοχές του στην Τσέλσι με αυτόν στον πάγκο. Bέβαια, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα της Daily Mail, ο Πορτογάλος έκανε αρκετά λάθη για τους παίκτες που χρησιμοποίησε ως παραδείγματα.

«Είχα ακόμα έναν επιθετικό, που δεν είναι κακός. Παίζει στη Γιουβέντους, έπαιξε στη Γιουνάιτεντ για τρεις σεζόν, είχε 168 γκολ, δηλαδή 56 γκολ τη σεζόν.

"I had a few who weren't bad, I had a guy called Drogba he scored 186 goals, I had another guy who wasn't bad, he's at Juventus now"

Jose Mourinho has just read a list of strikers he has managed in his Harry Kane comparison after @PaulMerse said he didn't suit his style pic.twitter.com/HubZ3EROMN

— Football Daily (@footballdaily) June 22, 2020