Έξι συμμετοχές σε αγώνες της Premier League, ισάριθμα MVP για τον Μπρούνο Φερνάντες! Ο Πορτογάλος κεντρικός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας αντί 55 εκατομμυρίων ευρώ, βγάζει και με το παραπάνω τα λεφτά του.

Στο 1-1 με την Τότεναμ, όπου σκόραρε με πέναλτι, ο Φερνάντες πρόσθεσε άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του και αναδείχθηκε MVP, όπως συνέβη δηλαδή και στα (προ καραντίνας) παιχνίδια με Γουλβς, Τσέλσι, Γουότφορντ, Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι, στα οποία μετράει συνολικά τρία γκολ και τρεις ασίστ.

#MUFC games played in the #PL: #MUFC Man of the Match awards in the #PL:

@B_Fernandes8 pic.twitter.com/sw9AgQOT6A

— Manchester United (@ManUtd) June 19, 2020