Λίβερπουλ: Μετράει αντίστροφα για την επανέναρξη ο Μίλνερ (pic)

Η Λίβερπουλ βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος και ο Τζέιμς Μίλνερ, δεν μπορεί να περιμένει για την επιστροφή της ομάδας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της.

Την Κυριακή (21/06) οι «Reds» θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με την Εβερτον, με μοναδικό σκοπό την συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων, που θα τους φέρει όλο και πιο κοντά στο τρόπαιο. Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, με φωτογραφία που ανέρτησε στα social media, μετράει αντίστροφα για την επανέναρξη.

How many days left to wait? #countdowntokickoff #YNWA pic.twitter.com/2vR6d9EHOO

— James Milner (@JamesMilner) June 15, 2020