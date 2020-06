Σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει να βρίσκεται η Τσέλσι, λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη της Premier League, στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άστον Βίλα (Κυριακή 21/6, 18:15).

Οι Μπλε διέλυσαν με 7-1 (!) την ΚΠΡ (ομάδα της Championship) σε φιλικό που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με Ρούμπεν Λόφτους – Τσικ (έχει αφήσει οριστικά πίσω τον σοβαρότατο τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα) και Μπίλι Γκίλμουρ να σκοράρουν έκαστος από δύο γκολ.

Μέισον Μάουντ, Γουίλιαν και Ολιβιέ Ζιρού πέτυχαν τα υπόλοιπα γκολ των Μπλε, οι οποίοι στο πρώτο τους φιλικό, το οποίο είχε διεξαχθεί στο προπονητικό τους κέντρο, είχαν επικρατήσει της Ρέντινγκ με 1-0.

Feels good to be back playing at the Bridge! pic.twitter.com/Op6NKehgyu

— Chelsea FC (at) (@ChelseaFC) June 14, 2020