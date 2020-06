Ο ίδιος βλέπει σαν γιο του τον Πεπ Γκουαρδιόλα, του οποίου υπήρξε προπονητής στην μεξικανή Ντοράδος και ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι τον θεωρεί μέντορά του.

Ο Χουάν Μανουέλ Λίγιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε φλερτάρει στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό Βόλου και την Καβάλα, είναι και επίσημα ο «αντί – Αρτέτα» στους Πολίτες, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού του Γκουαρδιόλα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ενσωματώνομαι στο τεχνικό τιμ της Μάντσεστερ Σίτι. Η σχέση μου με τον Πεπ πάει πολλά χρόνια πίσω και είμαι πολύ χαρούμενος που θα τον ανταμώσω, ως μέλος αυτού του συναρπαστικού τιμ» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο 54χρονος Ισπανός, ο οποίος καλύπτει το κενό που άφησε ο Μίκελ Αρτέτα με την μετακίνησή του στην Άρσεναλ και μετά τα «όχι» των Βενσάν Κομπανί και Τσάμπι Αλόνσο.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach

June 9, 2020