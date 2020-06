Πένθος επικρατεί στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο ιρλανδικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του χαμού του Τόνι Νταν.

Ο θρυλικός αριστερός μπακ που πέρασε 13 χρόνια στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των '60s και των '70s και ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό το 1968 άφησε την τελευταία του πνοή στα 78 του χρόνια, με την αιτία του θανάτου του να μην έχει γνωστοποιηθεί, αλλά να μην συνδέεται προς το παρόν με τον κορονοϊό.

Ο Νταν έγραψε ιστορία στους Κόκκινους Διαβόλους, καταγράφοντας 535 εμφανίσεις, επίδοση που τον φέρνει στην 8η θέση των all-time συμμετοχών.

Είχε επίσης φορέσει τη φανέλα της εθνικής Ιρλανδίας 33 φορές, ενώ μετά τη Γιουνάιτεντ συνέδεσε το όνομά του και στην Μπόλτον για έξι χρόνια.

Shelbourne FC is saddened to send our condolences to the family and friends of former FAI Cup winning Shels player Tony Dunne after his passing.

Tony had a glittering career winning a European Cup with @ManUtd and 33 caps for @FAIreland. RIP Tony. pic.twitter.com/SNkXzg59nO

— Shelbourne FC (@shelsfc) June 8, 2020