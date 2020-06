Σύμφωνα με μελέτη στην Αγγλία, οι επαφές στις προπονήσεις των συλλόγων της Premier League έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ. Βέβαια, από αυτόν τον στατιστικό δείκτη μάλλονν εξαιρείται ο Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος φρόντισε να μάθει στον Ραχίμ Στέρλινγκ πώς κάνει εκείνος το social distancing.

Ο Αλγερινός μεσοεπιθετικός της Σίτι ανέβασε στο twitter φωτογραφία από την προπόνηση, στην οποία απεικονίζεται να τζαρτζάρει με στενή επαφή τον Άγγλο εξτρέμ. Μάλιστα, τον έκανε tag, γράφοντας: «Διδάσκοντας τον Στέρλινγκ πώς να κρατά τις αποστάσεις».

Η ανάρτηση είχε μπόλικο... ζουμί στα σχόλια, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να προσθέτει «πικάντικη» νότα.

Teaching @sterling7 how to keep his distances #thealgerianwall pic.twitter.com/VyYM8rfN6I

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 8, 2020