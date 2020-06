Τσέλσι: Επενδύει άριστα τα λεφτά... του Μοράτα!

Οι «μπλε» του Λονδίνου αναμένεται να πληρώσουν κανονικά τη ρήτρα των 48 εκατομμυρίων λιρών για την απόκτηση του Γερμανού επιθετικού από τη Λειψία και όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, τα χρήματα προέρχονται από αυτά που έβαλε το αγγλικό κλαμπ στα ταμεία του από την παραχώρηση του Μοράτα στην Ατλέτικο.

Ο Ισπανός επιθετικός θα ακούει για την αγγλική πρωτεύουσα και θα του ξυπνούν εφιάλτες καθώς δεν πέρασε καθόλου καλά και έχασε την αυτοπεποίθησή του. Η Τσέλσι, αφού πρώτα τον παραχώρησε ως δανεικό, τον πούλησε έναντι 58 εκατομμυρίων λιρών και τώρα παίρνει τον Βέρνερ με 10 εκατομμύρια λιγότερα.

Πολύ σωστή μπίζνα από τους κατόχους του Europa League...

Selling Morata for £58m and bringing in Werner for £49m. Chelsea doing business. pic.twitter.com/lukxEsNYG5

— ESPN UK (@ESPNUK) June 4, 2020