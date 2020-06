Τσάμπερλεϊν: «Ο Σαλάχ εγωιστής; Με τίποτα...» (vid)

«Όχι, ο Σαλάχ δεν είναι εγωιστής επειδή είναι σκόρερ. Πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να σκοράρει Δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας περάσει την μπάλα όλη την ώρα. Ο τρόπος που παίζει μας κερδίζει παιχνίδια, οπότε πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Θα σκοράρει και θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Σαλάχ κάνε ό,τι θέλεις», δήλωσε χαριτολογώντας ο Τσάμπερλεϊν στο bbc.

“Salah isn’t selfish? Are you mad?”

Time for Football Focus!

Tune in now on @BBCOne pic.twitter.com/pldnCSWrgf

— Match of the Day (@BBCMOTD) September 21, 2019