Οταν ο Τζέραρντ έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει απλό (vid)

Η Bundesliga επέστρεψε με Live Streaming* και προσφορές* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Stevie-G με τη φανέλα των «κόκκινων» κατέγραψε 710 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 186 τέρματα και 129 ασίστ. Ακόμα και σήμερα ο Τζέραρντ παραμένει στις μνήμες όλων για όλα όσα πέτυχε με τη φανέλα των «Reds».

Ο θρύλος της Λίβερπουλ, γιορτάζει τα 40α του γενέθλια (30/05) και όπως είναι λογικό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης των «κόκκινων» έγινε πρώτο θέμα...

We couldn't let his birthday pass without showing

pic.twitter.com/NzawuTcxp4

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 30, 2020