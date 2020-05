Λίβερπουλ: Ο Αλεξάντερ - Άρνολντ δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του (vid)

Οι προπονήσεις ανά γκρουπ συνεχίζονται στις αγγλικές ομάδες. Και, στην Λίβερπουλ, ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ αποδεικνύει ότι το δεξί του πόδι εξακολουθεί να είναι απολύτως ακριβές και... έτοιμο για την επανέναρξη της Premier League.

Με αυτό, άλλωστε, ο δεξιός μπακ των Κόκκινων έβγαλε έβγαλε 14 ασίστ την φετινή περίοδο (οι δώδεκα στο αγγλικό πρωτάθλημα) και μέχρι το σημείο της διακοπής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Ακόμα το έχω» έγραψε αστειευόμενος ο νεαρός αμυντικός των επίδοξων πρωταθλητών Αγγλίας.

Still got it pic.twitter.com/5aLbBmROk1

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) May 22, 2020