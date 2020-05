Η Λίβερπουλ παίζει ξανά μπάλα και γουστάρει! (pics & vid)

Η Λίβερπουλ κάνει πλέον προπονήσεις ανά γκρουπ και, τόσο ο Γιούργκεν Κλοπ όσο και οι ποδοσφαιριστές του, δείχνουν να απολαμβάνουν την εκ νέου επαφή με την μπάλα, ως προεόρτιο και για την επιστροφή στην δράση και την (σχεδόν βέβαιη) κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

«Οι προπονήσεις είναι τέλεια οργανωμένες και έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο: Να συνηθίσουν οι παίκτες και πάλι το χορτάρι, τα παπούτσια και την μπάλα, τα γυρίσματα, τις πάσες, το τρέξιμο, τις μικρές επιταχύνσεις, τα τελειώματα, τέτοια πράγματα» εξηγεί ο ενθουσιασμένος Γιούργκεν Κλοπ.

An emotional morning

Players and staff

Small training groups

Getting creative

Klopp detailed the positive start to #LFC's return and the plans for the forthcoming period...

— Liverpool FC (at) (@LFC) May 20, 2020

«Δείχνει πραγματικά πολύ καλό το σκηνικό. Όλα πάνε καλά. Αν κάποιος από τους φιλάθλους μας είναι προβληματισμένος, του λέω πως δεν πρέπει. Τα παιδιά είναι σε καλή φόρμα» συμπληρώνει ο Γερμανός τεχνικός, για τις ημέρες χαράς που επέστρεψαν στο «Μέλγουντ».