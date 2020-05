Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο παλαίμαχος Ολλανδός επιθετικός μετακινήθηκε στο Λονδίνο από την Ίντερ το 1995 και όταν πήρε μπρος στο σκοράρισμα, δεν σταμάτησε ποτέ ξανά!

Γνωστός για το φόβο που είχε για τα αεροπλάνα και τη διαφορετική διαδρομή και τον προβληματισμό κάθε φορά για τα μεγάλα ευρωπαϊκά ταξίδια με την Άρσεναλ, ο Ντένις Μπέργκαμπ στέφθηκε Πρωταθλητής Αγγλίας το 1998, το το 2002 και το 2004 με τους Invincibles.

Ο απίθανος τρόπος που κοντρόλαρε τη μπάλα σταματώντας τη πάντα με το μυτάκι μπερδεύοντας την κατεύθυνση των αμυντικών και φυσικά η ντρίμπλα του στον Νίκο Νταμπίζα σε ματς με τη Νιούκαστλ, θα τον συνοδεύουν για μια ζωή σε κάθε αναφορά του ονόματός του.

Τη θητεία του στην Άρσεναλ την ολοκλήρωσε με 120 γκολ σε 423 εμφανίσεις...

Δείτε το βίντεο που του έφτιαξαν οι «κανονιέρηδες»:

He had his doubters. He answered them all. He did it in style.

Thank you for everything, Dennis pic.twitter.com/m2CnPx0EiN

— Arsenal (@Arsenal) May 10, 2020