Δεν είναι το «Άνφιλντ» ούτε το γήπεδο της Μπρόντμπι.

Είναι το γκαζόν του Άγκερ δίπλα από την πισίνα του σπιτιού του και είναι έτοιμο για ματς υψηλού επιπέδου για... λίγους, μιας κι οι πόρτες είναι κλειστές όπως ενημερώνει ο Δανός αμυντικός.

Afternoon game behind closed doors The grass is almost as good as Anfield/Brondby stadium. pic.twitter.com/hxfuWp7oVd

— Daniel Agger (@DanielAgger) May 5, 2020