Οταν ο Φαν Πέρσι έδωσε το πρωτάθλημα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vid)

Εκείνη την ημέρα οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν κατακτήσει και μαθηματικά την κατάκτηση της Premier League, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, καθώς επικράτησαν με 3-0 της Αστον Βίλα.

Ο Ολλανδός επιθετικός, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, καθώς πέτυχε και τρία τέρματα της αναμέτρησης.

Ο Φαν Πέρσι ξεκίνησε ιδανικά το ματς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στα 81 δευτερόλεπτα με κοντινή προβολή. Το δεύτερο τέρμα δεν άργησε, καθώς στο 13' με ένα πανέμορφο τέρμα, ανέβασε τον δείκτη του σκορ ενώ το τελικό 3-0 ήρθε μετά από σέντρα του Γουέιν Ρούνεϊ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, με τον Φαν Πέρσι να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό με ένα μονοκόμματο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Αυτό ήταν το πέμπτο χατ-τρικ στην καριέρα του Ρόμπιν φαν Πέρσι, ο οποίος με αυτά τα γκολ έφτασε τα 24 στο πρωτάθλημα.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ντε Χέα, Ραφαέλ, Φιλ Τζόουνς, Έβανς, Εβρά, Κάρικ, Γκιγκς, Βαλένσια, Καγκάουα, Ρούνεϊ (72' Γουέλμπεκ), Φαν Πέρσι.

Αστον Βίλα: Γκούζαν, Λόουτον, Φλάαρ, Μπέικερ, Τζο Μπένετ (80' Κλαρκ), Γουέστγουντ, Ντελφ, Ν'Ζογκμπιά (46' Ελ Αχμαντί), Βάιμαν, Αγκμπονλαχόρ, Μπεντέκ.

ON THIS DAY: In 2013, Robin van Persie scored a hat-trick against Aston Villa, including *that*volley, as Manchester United became the first English team to win 20 top-flight titles.

RVP remains the last United player to score a Premier League hat-trick. pic.twitter.com/BBSz2EDkKK

