Εσπασε τα κοντέρ ο ΜακΤόμινεϊ: Ετρεξε 5 χιλιόμετρα σε 16 λεπτά για καλό σκοπό (pics)

Πρόκειται για μία δοκιμασία, η οποία απαιτεί από τον κόσμο να τρέξει πέντε χιλιόμετρα, να «προκαλέσει» στη συνέχεια πέντε άτομα να κάνουν το ίδιο και με αυτόν τον τρόπο, δωρίζουν 5 λίρες στο Virgin Money Giving - Run for Heroes.

Οι ποδοσφαιριστές της Premier League έχουν συμμετάσχει σε αυτή πρόκληση και έχουν δημοσιεύσει τα προσωπικά τους ρεκόρ, στα social media.

Ο Ρος Μπάρκλει της Εβερτον συγκλόνισε πολλούς τρέχοντας 5 χιλιόμετρα σε 16 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι μια μέση ταχύτητα 3:03 km/h. Απίστευτο ρεκόρ.

Ωστόσο, ο 23χρονος μέσος της Γιουνάιτεντ,Σκοτ ΜακΤόμινεϊ φαίνεται πως κερδίζει μέχρι στιγμής αυτή την δοκιμασία, έχοντας τον καλύτερο χρόνο.

Κατάφερε σε 16 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο να τρέξει 5 χιλιόμετρα. Ο ΜακΤόμινεϊ έτρεξε τον πρώτο γύρο σε 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, πριν ολοκληρώσει τους επόμενους δύο γύρους, σε 3 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 3 λεπτά και εννέα δευτερόλεπτα, αντίστοιχα.

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ την προηγούμενη εβδομάδα είχε τρέξει τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα σε 18 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Ενας εξαιρετικά καλός χρόνος, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον συμπαίκτη του, ΜακΤόμινεϊ.

​

Scott McTominay 16.01min over 5.03k, according to his Apple Watch. Assuming that's roughly 15.55ish, that's seriously impressive. If he ran it on a track it'd put him in the top 30 British 5,000m this year #MUFC pic.twitter.com/BTeuPsegpU

— Alex Terrell (@alxterrell) April 21, 2020