Κορονοϊός: Οριέ και Σισοκό... ντρίμπλαραν το social distancing (vid)

Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα στην Τότεναμ, την εποχή του κορονοϊού. Πριν από λίγες ημέρες, ο Ζοσέ Μουρίνιο ζήτησε συγνώμη επειδή διέρρευσαν βίντεο όπου δεν τηρούσε τις αποστάσεις και έτρεχε σε πάρκο του Λονδίνου, παρέα με Τανζί Ντομπελέ, Ντάβινσον Σάντσες και Ράιαν Σεσενιόν.

Σερζ Οριέ και Μούσα Σισοκό δεν πήραν μάθημα από το πάθημα προπονητή και συμπαικτών και ο πρώτος ανέβασε βίντεο από κοινή τους προπόνηση στο Instagram, τα οποία έσβησε στη συνέχεια, όταν του εξήγησαν την βλακεία που έκανε.

Ήταν, όμως, αργά, αφού είχαν ήδη διαρρεύσει. Η Τότεναμ ζήτησε ήδη τα ρέστα από τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι, καταρχήν, θα κάνουν δωρεά στις υπηρεσίες υγείας της Μεγάλης Βρετανίας.

