Μπορεί ο Σέρχιο Αγουέρο να τον προσπέρασε σε ό,τι αφορά τον κορυφαίο ξένο σκόρερ στο πρωτάθλημα, όμως, ο Ανρί έχει γράψει ιστορία που δεν σβήνεται ούτε στον ελάχιστο βαθμό.

Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής με 20 - 20 σε γκολ και ασίστ σε μια αγωνιστική περίοδο, αφού όσο κι αν προσπάθησαν να το επαναλάβουν ορισμένοι, απέτυχαν.

Έχει κατακτήσει το Golden Boot τέσσερις διαφορετικές χρονιές, ενώ, ήταν για 7 διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους ο πρώτος σκόρερ για τους «κανονιέρηδες»!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τα πιο διαχρονικά επιτεύγματα του Γάλλου θρύλου:

Thierry Henry is the only player to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single Premier League season and has the most Golden Boots (4) in the competition's history.

Top scorer in the only side to complete a Premier League season without losing a game. pic.twitter.com/kYQRMdUn5i

— Squawka Football (@Squawka) April 18, 2020