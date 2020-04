Είσαι σε καραντίνα και θες να βρεις έναν τρόπο να περάσεις ευχάριστα τις ώρες σου; Κάνεις το σπίτι σου σαν το... γήπεδο της αγαπημένης σου ομάδας. Ενας Δανός, τρελός φίλος των Reds αποφάσισε να κάνει κάτι υπέροχο, να μετατρέψει το σπίτι του στο... Ανφιλντ! «'This is Anfield' signs, the liver bird, 'You'll Never Walk Alone» στην είσοδο και ο Δανός ζει το όνειρο!

This Liverpool fan in Denmark turned his home into a replica Anfield pic.twitter.com/PW1sl0br9D — B/R Football (@brfootball) April 10, 2020