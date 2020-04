Οταν ο Αζάρ «χόρεψε» επτά παίκτες της Γουέστ Χαμ και πέτυχε ένα μαγικό γκολ (vid)

Πέρυσι τέτοια ημέρα ο Βέλγος επιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν με τους «μπλε», πέτυχε ένα γκολ... ποίημα.

Αφού πέρασε επτά παίκτες της Γουέστ Χαμ, έφτασε στην περιοχή και από κοντινή απόσταση εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ το οποίο κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα.

Ενα γκολ το οποίο θα θυμάται για αρκετό καιρό τόσο ο Αζάρ όσο και οι φίλοι της Τσέλσι, που αναπολούν τις στιγμές που ζήσανε μαζί του.

#OnThisDay last year Hazard scored THIS goal vs West Ham

One of his best goals in blue #CFC

pic.twitter.com/zPtbLgjAq6

— CFC-Blues (@CFCBlues_com) April 8, 2020