Σόλσκιερ για την περικοπή μισθών: «Το ποδόσφαιρο είναι ο εύκολος στόχος» (vid)

Η αντιπαράθεση διοικήσεων και παικτών στο αγγλικό πρωτάθλημα αναφορικά με τις μειώσεις μισθών διατηρείται σε υψηλούς τόνους, την ώρα που η Ποδοσφαριική Ομοσπονδία προειδοποιεί για καταστροφικές συνέπειες λόγω κορονοϊού.

Ωστόσο, για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ η πλευρά των παικτών και του ποδοσφαίρου συνολικά δεν αξίζει τις κατηγορίες που τους προσάπτουν.

Ο Νορβηγός coach της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κλήθηκε να σχολιάσει το κλίμα που επικρατεί γύρω από το «ψαλίδι» στους μισθούς και τάχθηκε με το μέρος των παικτών, που γνωρίζει εκ των έσω ότι βοηθούν με όποιον τρόπο μπορούν για το κοινό καλό.

«Για μένα το ποδόσφαιρο θεωρείται ο εύκολος στόχος μερικές φορές. Είναι άδικο να κατηγορείς οποιονδήποτε παίκτη ή το ποδόσφαιρο ως σύνολο, διότι γνωρίζω πως οι ποδοσφαιριστές προσφέρουν σημαντικό έργο για την κοινότητα. Και πολλοί από αυτούς κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση», ανέφερε συγκεκριμένα στο δίκτυο του Sky Sport.

