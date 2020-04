Εύγε! Η Λίβερπουλ πήρε πίσω την απόφαση – στίγμα για τους υπαλλήλους της!

Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Και, όπως φαίνεται, στα υψηλά κλιμάκια της Λίβερπουλ κατάλαβαν γρήγορα το λάθος που έκαναν, με το να καταφύγουν στην κυβερνητική βοήθεια για να πληρώσουν τους διοικητικούς εργαζόμενους του συλλόγου, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Η κίνηση αυτή, με την οποία ο σύλλογος θα πλήρωνε το 20% των μισθών και ο... Βρετανός φορολογούμενος το 80%, προκάλεσε την αντίδραση των ΜΜΕ, των παλαιμάχων, αλλά κυρίως των φιλάθλων, οι οποίοι ένιωσαν ότι η ομάδα του λαού γύρισε την πλάτη στον λαό της.

Η Λίβερπουλ, όμως, έδειξε αρκετά γρήγορα αντανακλαστικά και πήρε πίσω την απόφαση – στίγμα για το DNA και την φιλοσοφία της, όπως εξήγησε με γράμμα του προς τους φιλάθλους, ο εκτελεστικός διευθυντής Πίτερ Μουρ.

Στο πιο σημαντικό σημείο του γράμματος, ο Μουρ αναφέρει τα εξής: «Υπήρξαν διάφορα σενάρια για το πως θα αντιμετωπίζαμε αυτή την κρίση: Να καταφύγουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα βοήθειας, το οποίο πληρώνει το 80% του μισθού και να εγγυηθούμε ως σύλλογος το 20%. Να καταφύγουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα βοήθειας, εγγυωμένοι να επιστρέψουμε αργότερα τα χρήματα. Και τρίτο, να ψάξουμε εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουμε τα κόστη του διοικητικού προσωπικού.

Είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και των εσωτερικών συζητήσεων σε διάφορα επίπεδα του συλλόγου που αποφασίσαμε τελικά να ψάξουμε εναλλακτικές λύσεις, παρά την διαθεσιμότητά μας για να κάνουμε αίτηση για το κυβερνητικό πρόγραμμα βοήθειας.

Πιστεύουμε ότι καταλήξαμε σε ένα εσφαλμένο συμπέρασμα την περασμένη εβδομάδα όταν ανακοινώσαμε ότι είχαμε πρόθεση να μπούμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα βοήθειας για το διοικητικό προσωπικό λόγω της διακοπής της Premier League και ειλικρινά είμαστε μετανιωμένοι γι' αυτό.

Οι προθέσεις μας ήταν, και πάντα είναι, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία για όλο το εργατικό προσωπικό από τυχόν οικονομικές απώλειες σε αυτή την πρωτοφανή εποχή.

Γι' αυτό και δεσμευόμαστε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να λειτουργήσουμε όσο δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα καταφύγουμε στο πρόγραμμα κυβερνητικής βοήθειας».

