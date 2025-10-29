Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αγώνων (29/10) σε League Cup, Serie A και Κυπέλλου Γερμανίας.

Σήμερα το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με δράση σε League Cup, Serie A και Κυπέλλου Γερμανίας.

Στη φάση των «16» του League Cup, η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί ζωντανά από το Action 24 στις 21:45.

Την ίδια ώρα διεξάγονται και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης: Γουλβς–Τσέλσι, Λίβερπουλ–Κρίσταλ Πάλας, Σουόνσι –Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ-Τότεναμ.

Επιπλέον, στην εμβόλιμη αγωνιστική στην Ιταλία η Ίντερ θα φιλοξενήσει τη Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 3), η Κόμο τη Βερόνα (19:30 Cosmote Sport 9), η Ρόμα τη Πάρμα (19:30, Cosmote Sport 8), η Γιουβέντους την Ουντινέζε (19:30, Cosmote Sport 5), η Μπολόνια τη Τορίνο (21:45 Cosmote Sport 5) και η Τζένοα τη Κρεμονέζε (21:45 Cosmote Sport 7).

Επίσης για την πρόκριση στη φάση των «16» στο Κύπελλο Γερμανίας, η Κολωνία θα υποδεχτεί τη φορμαρισμένη Μπάγερν Μονάχου, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 στις 21:45.

Οι μεταδόσεις της ημέρας