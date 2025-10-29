Άρσεναλ-Μπράιτον: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις του League Cup, Serie A και Κυπέλλου Γερμανίας
Σήμερα το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με δράση σε League Cup, Serie A και Κυπέλλου Γερμανίας.
Στη φάση των «16» του League Cup, η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί ζωντανά από το Action 24 στις 21:45.
Την ίδια ώρα διεξάγονται και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης: Γουλβς–Τσέλσι, Λίβερπουλ–Κρίσταλ Πάλας, Σουόνσι –Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ-Τότεναμ.
Επιπλέον, στην εμβόλιμη αγωνιστική στην Ιταλία η Ίντερ θα φιλοξενήσει τη Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 3), η Κόμο τη Βερόνα (19:30 Cosmote Sport 9), η Ρόμα τη Πάρμα (19:30, Cosmote Sport 8), η Γιουβέντους την Ουντινέζε (19:30, Cosmote Sport 5), η Μπολόνια τη Τορίνο (21:45 Cosmote Sport 5) και η Τζένοα τη Κρεμονέζε (21:45 Cosmote Sport 7).
Επίσης για την πρόκριση στη φάση των «16» στο Κύπελλο Γερμανίας, η Κολωνία θα υποδεχτεί τη φορμαρισμένη Μπάγερν Μονάχου, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 στις 21:45.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Γιουβέντους - Ουντινέζε (19:30, Cosmote Sport 5)
- Ρόμα - Πάρμα (19:30, Cosmote Sport 8)
- Κόμο - Βερόνα (19:30,Cosmote Sport 9)
- Ίντερ - Φιορεντίνα (21:45 Cosmote Sport 3)
- Τζένοα - Κρεμονέζε (21:45 Cosmote Sport 7)
- Μπολόνια - Τορίνο (21:45, Cosmote Sport 5)
- Άρσεναλ - Μπράιτον (21:45, Action24)
- Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου (21:45, ΕΡΤ 2)
