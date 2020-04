Λίβερπουλ: Αναταραχή στον σύλλογο, απαιτούν εξηγήσεις οι οπαδοί!

Virtual Sports* που ξεχωρίζουν για τα καταπληκτικά γραφικά τους. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι «κόκκινοι», στο γενικότερο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει ο κορονοϊός στο ποδόσφαιρο και τα ταμεία των συλλόγων λόγω της αγωνιστικής απραξίας από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τον Μάιο, άρχισαν να κόβουν ποσοστό των μισθών από το υπαλληλικό προσωπικό κι όχι από τους ποδοσφαιριστές.

Ναι μεν υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια να συμφωνήσει η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών για παραχώρηση χρημάτων προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας κι όχι να σημειωθεί μείωση αποδοχών, όμως, το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως θα βάλει στο σχετικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης τους υπαλλήλους της ώστε να λαμβάνουν από εκεί το 80% των μισθών τους (με ταβάνι τις 2.500 λίρες μηνιαίως) και να συμπληρώνει η ομάδα το 20% που θα απομένει, όμως αυτό εξόργισε τον κόσμο του συλλόγου.

Τζέιμι Κάραγκερ, Ντίτμαρ Χάμαν και Σταν Κόλιμορ ήταν εκ των πρώτων παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της Λίβερπουλ που σχολίασαν πολύ αρνητικά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ, ο σύνδεσμος Spirit of Shankly γνωστοποίησε πως θα υπογράψει επιστολή προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία της ομάδας και τον Τζον Χένρι για να ζητήσει εξηγήσεις!

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE — Jamie Carragher (@Carra23) April 4, 2020

I don't know of any Liverpool fan of any standing that won't be anything other than disgusted at the club for furloghing staff. It's just plain fucking wrong. — Stan Collymore (@StanCollymore) April 4, 2020

Astonished by the news that @lfc takes advantage of the furlough scheme to claim 80 % of non playing staffs wages back of the government. That’s not what the scheme was designed for. Contrary to the morals and values of the club i got to know — Didi Hamann (@DietmarHamann) April 4, 2020

Το γεγονός πως τα έσοδα των «κόκκινων» τα τελευταία δυο χρόνια ανέρχονται σε περισσότερα από 160 εκατ.λίρες κάνει ακόμα πιο περίεργη και λανθασμένη – κατά τη γενική εικόνα και τις εντυπώσεις που δημιούργηθηκαν – την απόφαση για μια τέτοια κίνηση σε ό,τι αφορά στο υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Μάλιστα, ο βρετανικός Τύπος αναφέρει και τον αντίκτυπο που θα έχει όλη αυτή η κατάσταση και στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς ο κόσμος της Λίβερπουλ εμφανίζεται εξαγριωμένος από την κίνηση που έκανε η διοίκηση και η οποία δεν τιμά καθόλου τις αξίες και τις αρχές του αγαπημένου τους συλλόγου.

«Ενδεχομένως να υπάρξουν ρωγμές πλέον και στη δουλειά του Γιούργκεν Κλοπ με την ομάδα» τονίζεται σχετικά αναφορικά με την ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ» αν τυχόν προκληθεί αγεφύρωτο χάσμα ιδεολογίας ανάμεσα στα αφεντικά και τους οπαδούς...

«Ο μόνος τρόπος να πετύχει ο σοσιαλισμός είναι να δουλεύουν όλοι μαζί, ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας να βοηθάει τον διπλανό του, να μοιράζονται όσα κερδίζουν στο τέλος της ημέρας. Μπορεί να ζητάω πολλά, αλλά έτσι βλέπω και το ποδόσφαιρο και τη ζωή...» έλεγε κάποτε ο αναμορφωτής της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι και προς στιγμήν αυτό έχει... ξεχαστεί παντελώς στον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.